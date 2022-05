Original-Research: PANTAFLIX AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PANTAFLIX AG



Unternehmen: PANTAFLIX AG

ISIN: DE000A12UPJ7



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2022

Kursziel: 2,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



PANTAFLIX schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab



PANTAFLIX hat am Montag vorläufige Finanzkennzahlen für 2021 berichtet, die besser als von uns prognostiziert ausfielen. Zudem kommunizierte das Unternehmen auch einen Ausblick auf 2022, der wiederum unter unseren Erwartungen liegt.



Starkes Umsatzwachstum und deutliche Ergebnisverbesserung: In 2021 erzielte PANTAFLIX mit 42,6 Mio. Euro ein Erlösniveau, das signifikant über Vorjahr (7,8 Mio. Euro) sowie dem avisierten Ziel ("mindestens 30 Mio. Euro") und unserer Prognose (31,5 Mio. Euro) liegt. Grund für die erfreuliche Entwicklung ist die Fertigstellung von deutlich mehr Filmprojekten als im Jahr zuvor. Hierzu gehören bspw. der sehr erfolgreiche und exklusiv für Netflix gedrehte Film "Army of Thieves" (MONe: 20,0 Mio. Euro) sowie die Filmprojekte "Oskars Kleid" (7,5 Mio. Euro), "Wolke unterm Dach" (6,5 Mio. Euro) und "Generations Beziehungsunfähig" (5,0 Mio. Euro). Daneben trugen auch die anderen Gesellschaften u.a. mit Werbekampagnen für Flink, XXXLutz oder Jokolade (CC15) sowie Erlöse aus der PANTAFLIX Technologies im B2B2C-Streaming mit Kunden wie Airbus, Weltbild oder CLIQ zum Wachstum bei. Auf Ergebnisebene erreichte PANTAFLIX eine Verbesserung des EBITs auf -1,9 Mio. Euro (Vj.: -7,1 Mio. Euro) und erfüllte damit das Jahresziel ("-2,5 Mio. Euro bis hin zum Break-Even") sowie unsere Erwartung (-2,2 Mio. Euro). Neben dem operativen Erfolg durch die oben genannten Projekte profitierte das Unternehmen hierbei auch von einer erhöhten Kostendisziplin (u.a. sbA: -38,5% yoy auf 2,4 Mio. Euro).



Nichtzahlungswirksame Wertberichtigung i.H.v. 12,1 Mio. Euro: Angesichts mehrerer Erfolgsmeldungen aus 2020 und 2021 kam für uns die Meldung zur Wertberichtung der Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies i.H.v. 12,1 Mio. Euro aufgrund von unter den internen Erwartungen liegendem Wachstum überraschend. Im Einzelabschluss der PANTAFLIX AG steht die Technologies-Einheit nun nur noch mit rund 8,0 Mio. Euro in den Büchern. An der zuletzt definierten Ausrichtung (B2B2C-Streaming-Plattform) soll sich nach Unternehmensangaben jedoch nichts ändern.



Guidance 2022 stellt projektbedingt ein Umsatz- und Ergebnisrückgang in Aussicht: Für 2022 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzniveau von "mindestens 22,0 Mio. Euro" sowie einem EBIT in der Bandbreite von -4,5 bis -2,5 Mio. Euro. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang ist gemäß Management primär auf eine große Filmproduktion zurückzuführen (MONe: Auftragsvolumen >15,0 Mio. Euro), die jedoch voraussichtlich erst in 2023 GuV-wirksam realisiert werden kann. Ebenfalls in 2023 dürfte das bisher größte Produktionsprojekt der Firmengeschichte "Unwanted" abgeschlossen werden (MONe: Auftragsvolumen >20,0 Mio. Euro). Unsere Prognosen haben wir aufgrund der für 2022 unter unseren Erwartungen liegenden Ziele sowie der Projektverschiebungen analog zur Guidance gesenkt. Positiv ist, dass nun die Visibilität für 2023 mit zwei sehr großvolumigen Projekten bereits verhältnismäßig früh sehr hoch ist.



Fazit: PANTAFLIX hat das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Für 2022/2023 sind bereits aussichtsreiche Projekte in der Pipeline, die jedoch aufgrund der Besonderheiten in der Rechnungslegung erst 2023 sichtbar werden. Nach Anpassung sowie Fortschreibung unseres Modells bestätigen wir unser Kursziel von 2,00 Euro. Das Rating bleibt "Kaufen".







