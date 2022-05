Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 3,5 Prozent auf 35,4 Mio. Euro gesteigert und dabei von höheren Beratungs- und Serviceleistungen profitiert. In der Folge passen die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA jedoch leicht auf 0,73 Mio. Euro (Q1 2021: 0,83 Mio. Euro) gesunken. Der daraus resultierende Anstieg der operativen Aufwendungen hänge in erster Linie mit dem Wegfall von Kurzarbeitergeld zusammen, was den Personalaufwand im ersten Quartal 2021 um rund 0,8 Mio. Euro reduziert habe. Das Periodenergebnis nach Minderheiten sei demnach auf -0,60 Mio. Euro (Q1 2021: -0,51 Mio. Euro) gefallen. Laut GBC habe das Unternehmen nach dem Bilanzstichtag 31.03.2022 die ISR Information Products AG (kurz: ISR) mehrheitlich erworben und im Rahmen dessen die Prognose für 2022 erhöht. Zusammen mit den Q1-Zahlen sei nun dieser Ausblick bestätigt worden. Somit werde unverändert mit einem Umsatz von 170 Mio. Euro und einem EBIT von ca. 9 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der Erhöhung des risikolosen Zinssatzes im Bewertungsmodell senken die Analysten das Kursziel auf 20,05 Euro (zuvor: 20,60 Euro), bestätigen aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2022, 11:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 12.05.2022 um 08:09 Uhr fertiggestellt und erstmals am 12.05.2022 um 09:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24131.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.