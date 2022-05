Nur sechs Wochen nach Abschluss einer überzeichneten Kapitalerhöhung über 7,7 Mio. CAD (bei 0,26 CAD) holt sich der Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) in einer neuen Kapitalrunde weitere 16,8 Mio. CAD vom Markt. Das allein ist bemerkenswert in einem Umfeld, in dem Junior-Explorationsunternehmen gerade ordentlich durchgeschüttelt werden. Geradezu spektakulär ist jedoch, dass Max von den Investoren bei dieser neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...