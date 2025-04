© Foto: Richard Drew - AP

Trübe Aussichten für den breiten Markt: Der S&P 500 taumelt technisch im Niemandsland und kratzt am "Death Cross". Das sagen jetzt die Analysten.Ein trüber Gewinnausblick für US-Unternehmen dürfte laut Jefferies dazu führen, dass der S&P 500 das Jahr mit einem Minus beendet. Desh Peramunetilleke, Leiter der quantitativen Strategie bei Jefferies, teilte Kunden am Dienstag in einer Notiz mit, dass das Kursziel für den S&P 500 auf 5.300 Punkte gesenkt werde - dass entspricht beinahe dem Schlussstand vom Dienstag mit 5.396,63 Punkten. "Wir senken unser Basisszenario für 2025 auf 5.300 Punkte von zuvor 6.000, unter Berücksichtigung eines schwächeren EPS-Wachstums und eines höheren …