Saarbrücken (ots) -- Neuer Tarif mit zahlreichen Leistungserweiterungen und mehr Flexibilität für die Kunden durch bereits etabliertes Bausteinsystem- Zusätzliche Assistanceleistungen durch Organisation und Kostenübernahme bei benötigter Hilfe zu Hause- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und mit vereinfachtem Onlineabschluss - direkter Schutz in wenigen Schritten möglich- Mit der neuen Unfallversicherung steht CosmosDirekt als echter Lifetime Partner seinen Kunden in allen Lebenslagen zur SeiteOb im Urlaub, zu Hause, im Straßenverkehr oder in der Freizeit, ein Unfall kann immer und überall passieren - und das Leben von einem auf den nächsten Moment gravierend verändern. Eine private Unfallversicherung kann dann unterstützen und Sicherheiten geben. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat die private Unfallversicherung komplett überarbeitet und bietet mit dem neuen Tarif zahlreiche Leistungserweiterungen, eine höhere Flexibilität und zusätzliche Assistanceleistungen durch Organisation und Kostenübernahme an. Durch den vereinfachten Onlineabschluss ist eine Absicherung in wenigen Schritten möglich.MEHR LEISTUNGEN BEI BASIS- UND COMFORT-SCHUTZMit dem bereits etablierten Bausteinsystem wird auch in der neuen Unfallversicherung die einheitliche Produktstruktur fortgesetzt, um den Kunden mehr Flexibilität und einen auf den persönlichen Bedarf ausgerichteten Versicherungsschutz anzubieten. Beide Tarifvarianten, Basis- und Comfort-Schutz, wurden um zahlreiche Leistungserweiterungen verbessert. Unter anderem wurden die versicherten Kosten für eine Bergung oder auch die Leistungen für kosmetische Operationen erhöht. Eine Besonderheit bei beiden Tarifen ist die Zahlung eines Extrageldes von bis zu 500 Euro bei einem Knochenbruch. Im Comfort-Schutz ist ein Schulausfallgeld von bis zu 50 Euro am Tag jetzt enthalten und Impfschäden nach einer Schutzimpfung sind ebenfalls mitversichert.UNFALLSCHUTZ PLUS UNTERSTÜTZT DURCH ORGANISATION UND KOSTENÜBERNAHMEMit dem Assistance-Baustein "Unfallschutz Plus" können Versicherte zusätzliche Leistungen inklusive der damit verbundenen Kostenübernahme erhalten. So wird beispielsweise ein Einkaufs- oder Reinigungsdienst oder auch die Kinderbetreuung im Notfall organisiert und die Kosten hierfür übernommen. Der Baustein kann zusätzlich zum Basis- oder Comfort-Schutz abgeschlossen werden.DIGITALES PRODUKT MIT TOP PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISMit der neuen Unfallversicherung erhalten die Kunden ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere junge Menschen profitieren von einem sehr günstigen Versicherungsschutz. Mit dem vereinfachten Onlineabschluss ist eine Absicherung in wenigen Schritten einfach und direkt möglich. CosmosDirekt stärkt mit der neuen Unfallversicherung seine Rolle als echter Lifetime Partner, seinen Kunden in allen Lebenslagen zur Seite zu stehen.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,9 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.