Köln (ots) -Derzeit finden in Köln und Umgebung die Dreharbeiten zum ARD/WDR-Fernsehfilm 'Nichts, was uns passiert' (AT) statt. Der Film setzt sich intensiv mit den Folgen sexualisierter Gewalt auseinander - und zeigt dabei auch, wie Freund:innen, Angehörige und die Gesellschaft reagieren, wenn eine Vergewaltigung plötzlich öffentlich wird.'Nichts, was uns passiert' ist in den Hauptrollen mit hochkarätigen jungen Schauspieler:innen besetzt. Darunter sind Emma Drogunova, Lamin Leroy Gibba, Gustav Schmidt und Shari Asha Crosson. Regie führt Julia C. Kaiser, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Die Bildgestaltung übernimmt Lotta Kilian. Vorlage des Films ist der gleichnamige Roman von Bettina Wilpert.Zum InhaltÜber ihre Uni-Clique lernen sich die 27-jährige Anna (Emma Drogunova) und der ein Jahr ältere Jonas (Gustav Schmidt) kennen. Die erste Anziehung führt zu einem unspektakulären One-Night-Stand, der wie der Beginn einer leichten Sommeraffäre scheint. Die Begegnungen der beiden sind aber auch von viel Reibung und Provokation geprägt.Dann passiert etwas, das das Leben der beiden vollkommen verändert: Nach einer Party mit viel Alkohol wird Anna von Jonas vergewaltigt, sagt sie. Anna ist traumatisiert, erinnert sich an ihr 'Nein'. Jonas dagegen erinnert sich an einvernehmlichen Sex.Die einzige, der sich Anna anfangs anvertrauen kann, ist ihre Schwester Daria (Katja Hutko), die ihr zur Anzeige rät. Schließlich erfährt auch das Umfeld von dem Vorwurf und die Freund:innen müssen Position beziehen. Die Podcasterin Kelly (Shari Asha Crosson) recherchiert die Ereignisse und versucht Haltungen und Diskurse rund um den Fall und seine Auswirkungen auf Opfer, Täter und das Umfeld zu ergründen.'Nichts, was uns passiert' ist eine Produktion der Gaumont GmbH (Produzentin: Sabine de Mardt, Producerin: Nina Sollich) im Auftrag des WDR für Das Erste. Die Ausstrahlung im Ersten und der ARD Mediathek ist für 2023 geplant. Die Redaktion hat Henrike Vieregge (WDR).