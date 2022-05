Das Berliner Startup Parloa will mithilfe künstlicher Intelligenz Telefonhotlines für den Kundenservice intelligent machen. In der Idee, die die Gründer bisher über eine KI-Agentur vermarktet haben, steckt offenbar einiges an Potenzial. Die Conversiational-AI-Plattform Parloa hat jetzt eine Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die zwar gerade einmal vier Millionen Euro schwer ist - dafür sind neben dem auf B2B-Startups spezialisierten Risikokapitalgesellschaften Newion und Senovo auch weitere renommierte Business-Angels sowie weitere Gründer von Unicorn-Unternehmen investiert. Wer sich genau dahinter verbirgt, wollen die beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...