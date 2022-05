Im Gleichschritt sind die Aktien von Elektroautoherstellern im Sinkflug. Die von Lucid Motors (WKN: A3CVXG) krachte am Mittwoch um -13% auf 13,86 US$. Dabei hat der Luxushersteller eigentlich Super-Neuigkeiten für Autokäufer und Anleger... Lucid Motors mit Hauptsitz in Newark, Kalifornien, ist ein Entwickler und Produzent von hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Zudem entwickelt Lucid unter anderem Software für Batteriezellen. Saudi-Arabien redet ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...