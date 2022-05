Unterschätzt die Börse Carl Zeiss Meditec? Am Freitag steht der Bericht zum 2. Fiskalquartal an und die Aktie hat mittlerweile knapp die Hälfte der Marktkapitalisierung verloren.Frankfurt ist seit Jahresbeginn generell nicht gut auf die Branche zu sprechen. In den deutschen Indizes gibt es kein Unternehmen aus der Medizintechnik, das im Plus liegt. Die meisten Medizintechnik-Aktien haben starke Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich erlitten. In der Regel sind es jedoch nicht die operativen Daten, die Anlass zur Kritik geben, sondern die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...