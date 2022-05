Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind turbulente Zeiten an den Börsen weltweit. Unter Druck stehen aktuell vor allem die großen Technologiewerte, die in den Jahren zuvor noch rasant gestiegen waren. Michael Proffe sieht in der Entwicklung große Chancen. Der Trendfolger setzt bereits seit Jahren auf die Technologieriesen Apple und Alphabet, zwei Megatrends seit zwei Jahrzehnten. Geht es nach Proffedürften die Aktien der beiden Unternehmen in Zukunft weiter für Furore sorgen. Ob sich jetzt schon attraktive Einstiegsmöglichkeiten ergeben, erfahren Sie im folgenden Interview. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf