WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat den Wunsch der politischen Führung Finnlands für einen raschen Nato-Beitritt als "gute Nachricht für die Sicherheit Polens und Europas" bewertet. "Polen spricht sich für eine schnellstmögliche Aufnahme Finnlands in das Bündnis aus", teilte Morawiecki am Donnerstag per Twitter mit.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin hatten sich zuvor in einer gemeinsamen Erklärung für einen "unverzüglichen" Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen zu einem entsprechenden Antrag entschließt. Der Aufnahme in das Bündnis müssen dann alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen./dhe/DP/eas