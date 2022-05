Der Bitcoin fällt weiter: Auf der Handelsplattform Bitfinex stand die Kryptowährung zeitweise bei rund 26.000 US-Dollar - so tief wie seit Ende 2020 nicht mehr. Die Talfahrt am Kryptomarkt geht weiter. Am Donnerstag mussten viele Digitalwährungen, darunter der bekannteste Digitalwert Bitcoin, erneut erhebliche Kursverluste hinnehmen. Die Ur-Kryptowährung Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitfinex mit 26.591 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende 2020. Allein auf Sicht eines Monats hat der Bitcoin ein Drittel seines Werts eingebüßt. Seit ...

