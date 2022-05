Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete in die neue Handelswoche mit einem Abschlag von 20 Basispunkten bei 151,01 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Bis zum Montagmittag sei er auf sein bisheriges Wochentief bei 150,49 Prozentpunkten gefallen. Seitdem habe er bis zum Mittwochvormittag auf 153,61 Prozentpunkte zugelegt. Bevor es für den Euro-Bund-Future wieder Richtung 152 Prozentmarke gegangen sei. Am Donnerstagvormittag habe der Euro-Bund-Future wieder angezogen und notiere bei 154,46 Prozentpunkten. ...

