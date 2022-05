Zürich (www.anleihencheck.de) - Was haben Usbekistan, Paraguay und Vietnam gemeinsam? Alle drei bieten Anlegern deutlich höhere Renditechancen im Vergleich zu den klassischen Schwellenmärkten, so Thomas Fischli Rutz, Head Emerging Markets bei Fisch Asset Management in Zürich.Sie würden zu den so genannten "Frontier Markets" zählen, also Staaten, die sich noch in einer frühen Phase der wirtschaftlichen Entwicklung befinden würden, aber bereits über einen Finanzmarkt verfügen würden, der Investitionen zulasse. Dazu kämen oftmals günstige demographische Strukturen mit einer jungen und wachsenden Bevölkerung. Ein weiterer positiver Faktor sei die stetig steigende Nachfrage für Dienstleistungen und Konsumgütern, ausgelöst durch eine wachsende Mittelschicht. Alle Länder hätten über die vergangenen Jahre ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum verzeichnet und würden dies, basierend auf Prognosen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, auch über die nächsten Jahre fortsetzen. Einige der Frontier Markets hätten zudem signifikante Rohstoffreserven, welche angesichts der globalen Entwicklungen enorm an Bedeutung gewinnen sollten. ...

