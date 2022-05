Trotz Kursrückgängen und hoher Volatilität: Der Markt für Krypto-Werte wächst im Schnitt um 32 Prozent jedes Jahr. Eine Studie hat sich mit den Gründen beschäftigt, warum Menschen in Europa in Krypto investieren - und warum es viele nicht tun. Fehlende Informationen, fehlende Mittel oder fehlendes Know-how: Diese Gründe sind für viele Europäer:innen ausschlaggebend, nicht in Bitcoin, Ether oder andere Token zu investieren. Gleichzeitig wächst das Interesse an Kryptowährungen, NFT und anderen Token-Projekten seit Jahren immer weiter. Die allgemeine Stimmung im Krypto-Markt sei positiv, schreiben die Autor:innen des Coinbase Crypto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...