Monheim am Rhein, 12. Mai 2022. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form erfolgreich durchgeführt. Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der APONTIS PHARMA AG für das Geschäftsjahr 2021 das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung mit großen Mehrheiten zu. In seiner Rede führte CEO Karlheinz Gast die Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr aus und gab einen Ausblick auf das Jahr 2022. "Wir sind profitabel und deutlich stärker als der Gesamtmarkt gewachsen und haben unser Single Pill-Portfolio konsequent ausgebaut. Die START-Studie belegt den medizinischen und wirtschaftlichen Nutzen unserer Single Pills und gleichzeitig bietet unsere Entwicklungs-Pipeline viel Potenzial für künftiges Wachstum. Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt Karlheinz Gast, CEO der APONTIS PHARMA AG. Mit Ablauf der Hauptversammlung 2022 endete auch die Amtszeit aller bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft. Das von den Aktionärinnen und Aktionären gewählte neue Kontrollgremium setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Edin Hadzic, Dr. Matthias Wiedenfels, Christian Bettinger, Olaf Elbracht und Dr. Anna Lisa Picciolo-Lehrke. In der an die Hauptversammlung anschließenden konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats wurde Dr. Matthias Wiedenfels zum Vorsitzenden gewählt, Olaf Elbracht zum Stellvertretenden Vorsitzenden. Mit Dr. Matthias Wiedenfels übernimmt ein ausgewiesener Pharma-Experte den Vorsitz des Kontrollgremiums. Als ehemaliger CEO der STADA Arzneimittel AG und Aufsichtsratsmitglied der BioMedion AG verfügt Dr. Wiedenfels über umfangreiche Erfahrungen und ein weitreichendes Branchen-Netzwerk. Gleiches gilt für Olaf Elbracht, der bereits in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen u. a. für die UCB Pharma S.A. als Vice President Global Business Services Finance und für die Schwarz Pharma AG als Chief Financial Officer tätig war. Mit Dr. Anna Lisa Picciolo-Lehrke zieht ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat ein. Sie hat bereits in früheren Jahren maßgeblich an der Ausrichtung der heutigen APONTIS PHARMA auf Single Pills mitgewirkt und ist seit 2017 Leiterin Global Business Development Neurologie bei der UCB Pharma GmbH. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde die Ebner Stolz GmbH und Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, bestellt. Bei einer Vertretung von 82,01 % des Grundkapitals in der Abstimmung wurden alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großen Mehrheiten angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Website des Unternehmens unter ir.apontis-pharma.de veröffentlicht.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



