Aufregung am israelischen Flughafen Ben Gurion: Mehrere Passagiere hatten Bilder von Flugzeugabstürzen per Airdrop auf ihre iPhones geschickt bekommen. Mindestens ein Flug musste deshalb verschoben werden. Insgesamt 160 Menschen, die sich an Bord eines Flugzeugs der türkischen Fluggesellschaft Anadolujet befanden, mussten diese Woche etwas länger auf ihren Abflug vom israelischen Ben-Gurion-Flughafen warten. Reisende mit iPhone: Bilder von Flugzeugabstürzen per Airdrop Der Grund für die Flugverschiebung um rund fünf Stunden: Kurz vor dem Abflug hatten mehrere Passagierinnen und Passagiere der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...