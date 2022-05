Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaften erzielten im ersten Quartal 2022 ein Neugeschäft von netto 45,1 Milliarden Euro, so die Experten von BVI.Allein im Januar hätten Publikums- und Spezialfonds mit insgesamt 30,3 Milliarden Euro einen Rekordzufluss zum Jahresstart verzeichnet. Der Einbruch der Aktienmärkte von Mitte Februar bis Anfang März angesichts des Ukraine-Kriegs habe das Neugeschäft von Fonds gedämpft. Im Februar seien ihnen netto 13 Milliarden Euro zugeflossen, fast ausschließlich in Spezialfonds. Im März hätten Spezialfonds 6,4 Milliarden Euro erzielt, aus Publikumsfonds seien 2,7 Milliarden Euro abgeflossen; hierbei hätten Zuflüsse in Mischfonds (2,6 Milliarden Euro) Rückflüssen aus Aktienfonds (2,6 Milliarden Euro) und Geldmarktfonds (2,2 Milliarden Euro) gegenübergestanden. Zum Vergleich: Im März 2020 hätten Anleger angesichts der Corona-Krise aus Publikumsfonds 21,5 Milliarden Euro abgezogen. ...

