BBVA und Rubean unterzeichnen gegenseitiges Reseller-Abkommen für GetPAYD Vertiefte Zusammenarbeit ermöglicht Rubean, Unternehmenskunden in Spanien End-to-End Services anzubieten München/Madrid, 12. Mai 2022 - Die spanische Bank BBVA und das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN 512080), Anbieter für softwarebasierte POS-Lösungen, haben eine gegenseitige Reseller-Vereinbarung für den GetPAYD-Service von Rubean unterzeichnet. Von der erweiterten Partnerschaft profitieren beide Parteien sowie Unternehmenskunden in Spanien. Rubean ist nun in der Lage, Unternehmenskunden in Spanien End-to-End-Dienste für kontaktlose Zahlungen anzubieten. Damit gibt das Fintech ihnen die Möglichkeit, in großem Umfang kontaktlose Zahlungen auf Android-basierten Smartphones und Handheld-Geräten zu akzeptieren. End-to-End Payment Services Mit dem gegenseitigen Reseller-Abkommen bauen die beiden Unternehmen auf ihrer bestehenden Partnerschaft auf, durch die BBVA bereits Unternehmen in ganz Spanien mit der Software von Rubean versorgt. Außerdem ist Rubean über Redsys bereits in das spanische Zahlungssystem integriert. Die neue Vereinbarung weitet GetPAYD zu einem End-to-End Service aus, der die gesamte Zahlungstransaktionkette von der softwarebasierten bargeldlosen Zahlungsannahme am Point of Sale bis zur Abrechnung mit dem Zahlungsempfänger abdeckt. Als Teil der Vereinbarung wird BBVA zudem zum Reseller für GetPAYD. Das birgt für den Dienst von Rubean das Potenzial, auf dem spanischen Markt in kürzerer Zeit stärker Fuß zu fassen. "Wir arbeiten bereits seit zwei Jahren mit BBVA zusammen und freuen wir uns, unsere Partnerschaft durch die Unterzeichnung dieses gegenseitigen Reseller-Abkommens auf das nächste Level zu heben", kommentiert Hermann Geupel, CEO der Rubean AG. "Mit den Acquiring-Services von BBVA erhalten Unternehmen in ganz Spanien Zugang zum kompletten GetPAYD-Paket: einfache, robuste und sichere End-to-End Payment Services in großem Umfang aus einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle." Über Rubean Die Rubean AG ist ein multinationales Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, und führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist. Neben dem Hauptsitz in München hat Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations Rubean AG

