Wachstumsaktien, die viel Kapital in die Hand nehmen, um wachsen zu können, aber dabei keine Gewinne schreiben, stehen zurzeit auf der Abschussliste der Anleger. Da bildet auch Delivery Hero keine Ausnahme. Die Aktie ist auf ein Rekordtief gefallen und bietet sich als Basiswert für einen Short-Trade an. Das Wachstum ist okay, doch die Aussicht auf nachhaltige Gewinne nicht vorhanden. Deshalb wird die Aktie von Delivery Hero gemieden wie vom Teufel das Weihwasser. Das alte Tief aus dem Jahr 2017, ...

