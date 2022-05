Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

SLM Solutions veröffentlicht Ergebnisse für Q1 2022 mit einem Anstieg des Auftragseingangs um 25% gegenüber Vorjahr

Umsatz von EUR 16,4 Mio. steigt um 7% im Vorjahresvergleich

- Robuster Auftragseingang in Q1 2022 in Höhe von EUR 16,9 Mio., Steigerung um 25% im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2021: 13,4 Mio. EUR).- Umsatz für Q1 2022 von EUR 16,4 Mio., Anstieg um 7% gegenüber dem Vorjahr (Q1 2021: 15,4 Mio. EUR).- Auftragsbestand hat sich weiter erhöht und belief sich zum März 2022 auf 49,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem März 2021 und von 14 % gegenüber dem Dezember 2021 entspricht.- EBITDA für Q1 2022 in Höhe von EUR -4,4 Mio. (Q1 2021: EUR -2,1 Mio.), das aufgrund einer geringeren Produktion unter Plan infolge der Einschränkungen in der Lieferkette negativ beeinflusst wurde- SLM Solutions bekräftigt die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr ...

