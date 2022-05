"Krise ist niemals geil", sagt der PR-Berater und Krisenkommunikationsexperte Lucas Neurauter über den Shitstorm, der letzte Woche über Fynn Kliemann hereingebrochen ist. Im Interview verrät er Tipps, wie es hätte besser laufen können. Lucas Neurauter ist Kommunikationsexperte und Unit-Director bei Bettertrust, einer Agentur für Public Relations und Reputationsmanagement mit Hauptsitz in Berlin. Zudem ist er Pressesprecher der Ames Foundation, die sich für den Schutz von Wildleben in Afrika einsetzt, und er berät Reality-TV-Stars in ihrer Außenkommunikation. Gefragt nach seiner Einschätzung zur Causa Fynn Kliemann sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...