BURLINGAME, Kalifornien, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, eine gemeinnützige Organisation, die an der Entwicklung einer Informations- und Datenaustauschplattform arbeitet, die darauf abzielt, die Interaktion zwischen Arzneimittelinnovatoren und Gesundheitsbehörden weltweit zu verändern, hat heute bekanntgegeben, dass sich AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) Accumulus Synergy als Sponsorunternehmen angeschlossen hat.



"In der Branche herrscht eine enorme Aufregung über die Vision unserer Organisation und unseren Weg, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Das Paradigma des Daten- und Informationsaustauschs zwischen denjenigen, die Arzneimittel entwickeln, und denjenigen, die sie prüfen und genehmigen, befindet sich an einem Wendepunkt - eine breite Akzeptanz ist entscheidend", so Frank Nogueira, CEO von Accumulus Synergy. "Ich freue mich sehr, dass sich AstraZeneca, ein globales Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Innovationen, einer starken globalen Präsenz und unkonventionellem Denken, mit unseren äußerst engagierten Gründungsunternehmen zusammengeschlossen hat."



"Accumulus Synergy verfolgt das ehrgeizige Ziel und die kritische Mission, die Verfahren zu transformieren, die dem Zulassungsprozess zugrunde liegen - und dies steht in engem Einklang mit dem Ziel von AstraZeneca, die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patienten zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Accumulus Synergy, um die Effizienz zu verbessern und neue Verfahren zur Erleichterung der Prüfung kritischer Arzneimittel zu entwickeln", so Dr. Jacques Mascaro, MBA, Senior Vice President, Oncology Regulatory Science, Strategy and Excellence, AstraZeneca, der auch zum Vorstandsmitglied von Accumulus Synergy ernannt wurde.



Accumulus Synergy entwickelt ein leistungsstarkes und sicheres cloudbasiertes Tool zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Austauschs von Daten und Inhalten in allen Regionen der Welt. Durch den Einsatz von Technologie zur Modernisierung des Arzneimitteleinreichungsprozesses soll dieses Tool einen dynamischen Ansatz ermöglichen, der den Fokus von Dokumenten auf Daten verlagert, was einen erheblichen Mehrwert für Patienten, Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsbehörden und Biopharmaunternehmen weltweit schafft.



"Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die Accumulus Synergy seit ihrer Gründung gemacht hat. Mit der Aufnahme von AstraZeneca in die Reihe unserer Sponsorunternehmen und unserer fortgesetzten Partnerschaft mit globalen Regulierungsbehörden werden wir in einer hervorragenden Position sein, um eine Datenautobahn zu schaffen, die eine effiziente Generierung von Erkenntnissen in Echtzeit und eine globale Konvergenz hin zu einem innovativen und modernisierten Einreichungsprozess ermöglicht", kommentierte Dr. Jeremy Chadwick, MS, Verwaltungsratsvorsitzender von Accumulus Synergy sowie Senior Vice President und Leiter des Global Development Office, R&D bei Takeda Pharmaceuticals.

Über Accumulus Synergy

Das Non-Profit-Unternehmen Accumulus Synergy, Inc. wurde 2020 gegründet, um eine cloudbasierte Plattform zu schaffen, die den Datenaustausch zwischen der Biopharmabranche und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt transformieren soll. Das Unternehmen wird von führenden Biopharmaunternehmen finanziert. Das Konzept einer gemeinsamen Plattform zielt darauf ab, regulatorische Prozesse durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien, wie Data Science und KI, sowie Tools für den sicheren Datenaustausch effizienter zu gestalten. Damit sollen die Patientensicherheit verbessert und die Kosten für Innovationen gesenkt werden, damit den Patienten neue sichere und wirksame Medikamente schneller zur Verfügung gestellt werden können. Das Unternehmen wird mit Partnerunternehmen, wichtigen Interessenvertretern und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine Plattform zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, die die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anforderungen hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz erfüllt. Die Plattform soll den Datenaustausch sowie das Einreichen von Dokumenten für die gesamte Bandbreite der klinischen Entwicklung abdecken - von klinischen Daten und Arzneimittelsicherheit über Labordaten und Fertigung bis hin zu regulatorischen Prozessen. Weitere Informationen finden Sie unter www.accumulus.org .