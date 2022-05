WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will wichtige Technologien im Kampf gegen Corona weltweit zur Verfügung stellen. Es gehe dabei um Technologien, die sich im Besitz der US-Regierung befänden, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag zum Auftakt eines internationalen Corona-Videogipfels. Konkret nannte er etwa das stabilisierte Spike-Protein, das in mehreren bestehenden Corona-Impfstoffen verwendet wird. Die Informationen sollen über den sogenannten Covid-19 Technology Access Pool der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geteilt werden, so Biden./nau/DP/jha