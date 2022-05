LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rheinmetall nach Quartalszahlen von 197 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand liege auf einem Rekordniveau, berücksichtige aber noch nicht den Nachfrageanstieg durch den Ukrainekrieg und die dadurch anstehenden höheren Rüstungsausgaben in Europa./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 14:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 04:53 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

RHEINMETALL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de