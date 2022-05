HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess im Zuge eines Analystenwechsels von 67 auf 54 Euro gesenkt und damit etwas an den aktuellen Kurs von rund 35 Euro angepasst. Die Einstufung beließ der neu zuständige Analyst Andres Castanos-Mollor jedoch auf "Buy". Einen besseren Einstiegszeitpunkt könne man sich kaum wünschen, da die Aktie derzeit auf einem Sechsjahrestief notiere, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Spezialchemiekonzern im Zeitraum 2022 bis 2024 selbst im Falle von konjunkturellem Gegenwind ein sequenzielles Ergebniswachstum aufweisen wird./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

