"The trend is your friend", besagt eine alte Börsenweisheit - das Problem dabei ist nur: An den Aktienmärkten gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gleich eine ganze Menge Trends. Und viele davon erwiesen sich im Nachhinein leider nicht als "das nächste große Ding", genauso wenig wie die einstmals vielversprechenden Aktien. Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der @comdirect werfen wir daher einen Blick auf Solar, 3D-Druck, Wasserstoff, Biotech und viele weitere Hypes der vergangenen Jahre - immer verbunden mit der Frage: Gelingt diesen Trends und damit auch den Aktien doch noch der große Durchbruch … und wenn ja, woran erkennt man das als Anleger?