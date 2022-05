NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Eon nach Zahlen von 14,30 auf 12,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Energiekonzerns habe in diesem Jahr bislang im Sektorvergleich schlecht abgeschnitten, was wohl hauptsächlich an der Abhängigkeit von russischem Gas liege, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine geschäftliche Erholung sei vor allem von einer klareren Perspektive für die Gas-Versorgung abhängig./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:35 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

