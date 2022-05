Vorbörslich - 38 % auf 21,34 $. Die Aktie des Imbisskonzepts DUTCH BROS (hand-crafted beverages in drive-thru shops) wird heute weiter durchgereicht, nachdem das Unternehmen gestern neue Quartalszahlen zeigte.



Mit 0,10 $ Verlust je Aktie lag "BROS" 7 Cent unter Konsens, der Umsatz hingegen übertraf mit 156,2 Mio. $ die Erwartung um 6,6 Mio. $. Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit gleichbleibendem Umsatz je Filiale. Das Umsatzziel reicht weiterhin von 700 bis 715 Mio. $, inklusive 130 Neueröffnungen.



Analysten von Cowen reagierten auf die neuen Zahlen mit einer Korrektur des Kursziele von 65 auf 35 $ (weiterhin "Outperform"), sie blicken bis ins Jahr 2030 und erwarten dann rund 2.200 Filialen in den USA. Die Imbisskette zählte Ende März 572 Shops, davon 260 franchised. Sie will im Endausbau 4.000 Standorte betreiben.



Analysten von Stifel nennen unter Hinweis auf die unter Druck stehende EBITDA-Marge ein Kursziel von 30 $ (nun "Halten").



Die BROS-Aktie hat sich gegenüber dem Allzeithoch bei 81,40 $ (Anfang November) fast geviertelt. Als Börsenwert wird aktuell noch 3,6 Mrd. $ angezeigt.



