Unterföhring (ots) -Schlagfertig statt sprachlos: Melissa Khalaj liefert in ihrer neuen sixx-Show "BAFF - clever kontern" Gebrauchsanweisungen für den perfekten Konter. Dafür lädt sich die Gastgeberin ab Sommer prominente Frauen wie Moderatorin Ariana Baborie, Podcasterin Evelyn Weigert oder Comedienne Lena Kupke ins Studio ein und zeigt, wie sich blöde Sprüche scharfzüngig und mit einer Extraportion Humor elegant aushebeln lassen.Melissa Khalaj: ",BAFF' ist die Sendung, die sich jede:r wünscht, um nie wieder sprachlos einer unangenehmen Situation ausgesetzt zu sein - ob ein blöder Spruch von Kolleg:innen oder der Schwiegermutter. Wer ,BAFF' guckt, wird danach in Alltagssituationen clever kontern können. Ich habe selbst schon so viel mitgenommen bei den Drehs, dass ich unter Freunden nur noch Konter-Khalaj genannt werde."sixx-Senderchefin Ellen Koch: "Mit unserer neuen eigenproduzierten Studioshow zur Prime Time setzen wir auf Unterhaltung mit Haltung und schließen mit dem entertainigen ,BAFF'-Schlagfertigkeits-Bootcamp von Frauen für Frauen gleichzeitig eine Service-Lücke in der Entertainment-Landschaft. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass Melissa unser Host ist und sie uns bei der Entwicklung ab Stunde Eins begleitet hat.""BAFF - clever kontern" (acht Folgen) wird produziert von SEO Entertainment - ab Sommer in der Prime Time auf sixx und auf Joyn.Pressekontakt:Friederike VeesCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 899 507 1129email: Friederike.Vees@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 899 507 1162email: laura.stephan@seven.oneSixx - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/5220860