Allianz sieht sich trotz des Ukraine-Kriegs auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das laufende Jahr. Kein Wunder, läuft es in den meisten operativen Einheiten richtig gut. Bereits am Mittwoch hatten die Münchner mitgeteilt, dass für den Rechtsstreit in den USA weitere 1,9 Milliarden Euro zurückgestellt werden.Der operative Gewinn soll nach 13,4 Milliarden Euro im Vorjahr weiterhin 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro erreichen, teilte die Allianz am Donnerstag in München mit. Im ersten Quartal erzielte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...