(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 12.05.2022 - Mais und Weizen zeigen sich in Chicago etwas fester, die Sojabohnen liegen unter Druck. Im deutschen Handel können die Papiere von Bayer dem schwachen Marktumfeld widerstehen, Wacker Chemie korrigieren deutlich. Die Notierungen am Chicago Board of Trade zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der feste US-Dollar und die wirtschaftlichen Risiken beeinträchtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...