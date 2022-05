DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

- Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der Privatplatzierung im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt



- 150.000 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 11,00 bei ausgewählten Investoren platziert Köln/Frankfurt am Main, 12. Mai 2022. Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) gibt bekannt, dass die im Rahmen einer Privatplatzierung angebotenen neuen Aktien vollständig zum Platzierungspreis von EUR 11,00 bei ausgewählten Investoren platziert wurden. Vorstand und Aufsichtsrat haben mithin heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 150.000 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien") ausgegeben. Durch die Barkapitalerhöhung wird das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 2.419.306,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 2.569.306,00 erhöht. Durch die Platzierung fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von EUR 1.650.000,00 zu. Die Emissionserlöse aus der Kapitaleröhung sollen für die weitere Expansion des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet werden. Kontaktinformationen 123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer

Klopstockstr. 1

50968 Köln



Tel: +49 221 1773570

