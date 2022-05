Nestlé - Aktien mit hoher Preissetzungsmacht bleiben weiter gefragt!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: NESN ISIN: CH0038863350



Rückblick:Nestlé verfügt mit seinen über 2.000 Marken über eine enorme Preissetzungsmacht. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Smarties und Wagner. Die Kosten für Rohstoffe steigen und der Nahrungsmittelkonzern schafft es, diese mittels Preiserhöhungen an die Abnehmer weiterzugeben. Die Aktie erreichte am Jahresanfang ihren Höchststand bei 129 CHF. Im März konnte man das Papier dann bei 109 CHF einsammeln, bevor es wieder nach Norden ging. In den letzten Tagen sahen wir erneut einen Rücksetzer, der etwas unter den 50er EMA ging.

Meinung: Obwohl Nestlé die Preise kräftig angehoben hat, gab es noch keinen Nachfragerückgang. Auch in Zeiten einer Rezession kaufen die Menschen ihre bevorzugten Marken, die sie bereits kennen. Das Nestlé-Papier ist bei den Investoren auch wegen seiner Dividendenzahlungen und regelmäßigen Aktienrückkäufe beliebt. Mit der Aktie bekommt man auch eine Währungsdiversifikation ins Depot. Das Nestlé-Papier ist gerade dabei, den EMA-50 wieder zurückzuerobern. Bei weiterer Schwäche des Gesamtmarktes, dürfte das Papier wieder auf den Kaufzetteln der Anleger stehen, und die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 12.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 121.80 CHF



Setup: Bei weiterer Stärke des Nestlé-Papiers könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage, unter dem EMA-50 vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Nestlé ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NESN



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.