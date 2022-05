DJ Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Zurich sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Kleinere Verluste hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag verzeichnet. Damit folgte der Markt den Vorlagen aus den USA, wo es am späten Mittwoch nach unten gegangen war. Anlass waren Daten zu den US-Verbraucherpreisen am Vortag, die höher ausgefallen waren als erwartet. Abgemildert wurde die Sorgen von den US-Erzeugerpreisen am Berichtstag, die den Erwartungen entsprachen und in der Kernrate sogar niedriger ausfielen als prognostiziert. Dies brachte etwas Entspannung nach zuvor deutlich höheren Verlusten. Dennoch waren die Stagflationsängste nicht ausgeräumt, wie Teilnehmer sagten.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.506 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,57 (zuvor: 45,66) Millionen Aktien. Zurich Insurance (+1,5%) lagen im Plus. Die Versicherung hat im ersten Quartal von einem soliden Preisumfeld profitiert. Das Unternehmen erzielte ein Prämienwachstum über alle Sparten hinweg. Der Konzern geht davon aus, alle finanziellen Ziele für 2022 zu übertreffen.

Bankenwerte liefen nach unten, nachdem sie am Vortag deutlich gewonnen hatten. Teilnehmer verwiesen auf gesunkene Marktzinsen, die den Banken das Geschäft erschweren. Credit Suisse fielen um 0,8 Prozent und UBS um 1,1 Prozent. Auch die Luxusgüterwerte drehten ihren Vortagestrend um. Nach deutlichen Gewinnen ging es nun mit Richemont (-2,4%) und Swatch (-0,5%) nach unten.

Roche verloren 2,3 Prozent. Die Deutsche Bank hatte die Aktie auf "Hold" von "Buy" gesenkt. Gute Vorgaben der Nasdaq stützten die Technologiewerte. Logitech verteuerten sich um 0,5 Prozent und AMS-Osram um 0,7 Prozent.

