Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 5,1% verloren und stand damit überdurchschnittlich stark unter Druck. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 ist auf 10,3 Prozentpunkte gesunken.Bei einigen Depotwerten ging es richtig zur Sache. Gleich sechs wikifolios musste Wochenverlust von mehr als 6% realisieren. Am Schlimmsten erwischte es das wikifolio High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser, das ein Minus von 19,7% verkraften musste und damit seit dem Jahreswechsel über ein Drittel seines Wertes verloren hat. Hauptverantwortlich dafür war der massive Kurseinbruch bei der Aktie von Upstart, die an nur einem Tag um 60% abgestürzt ist. Wir schenken dem sehr erfahrenen Trader dennoch weiterhin unser Vertrauen. Mit Tom Jakobi (40) setzen wir seit Anfang März zudem auf einen Trader, der seine gesamte Arbeitszeit auf den Erfolg seines wikifolios konzentrieren kann. Dabei geht es vor allem um die Analyse und andere vorbereitende Maßnahmen wie das Besuchen von Hauptversammlungen, die Teilnahme an Kapitalmarktveranstaltungen, die Kommunikation mit anderen Marktteilnehmern und den Aufbau von Netzwerken. Das alles soll dem studierten Mathematiker und Sozialwissenschaftler (mit ökonomischem Schwerpunkt) nicht nur bei seinem privaten Trading helfen, sondern auch dem wikifolio Doppelanalyse (Chance) SL+ zu Gute kommen. Im Detail sucht der Trader nach deutschen Small Caps mit einem niedrigen (oftmals selbst berechneten) KGV und einem guten Wachstum, deren Geschäftsmodell eine gute Zukunft haben dürfte. Wichtig sind ihm dabei unter ...

