Unterföhring (ots) -Aufstieg? Abstieg? Alles oder Nichts! SAT.1 überträgt alle Relegationsspiele der Fußball Bundesliga live. Los geht's mit dem Duell zwischen dem Drittletzten der Bundesliga gegen den Dritten der 2. Liga am Donnerstag, 19. Mai. Am Tag darauf brennt der "Betze". Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt im Hinspiel um den Aufstieg in die 2. Liga Dynamo Dresden. Die alles entscheidenden Rückspiele am 23. und 24. Mai gibt es ebenfalls live in SAT.1. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Europameister Stefan Kuntz als Experte berichtet jeweils ab 19:30 Uhr aus den Stadien.Matchball für Deutschland: Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann sich im vorletzten EM-Qualifikationsspiel ihr Ticket für die Europameisterschaft 2023 sichern. Gegen Ungarn reicht der DFB-Auswahl ein Unentschieden zur direkten Qualifikation als Gruppenerster. SAT.1 zeigt das Quali-Duell am Freitag, 3. Juni, ab 18:00 Uhr live.Die Fußball-Festwochen in SAT.1:19. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation Bundesliga Hinspiel20. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation 2. Liga 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden23. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation Bundesliga Rückspiel24. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation 2. Liga Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern3. Juni, ab 18:00 Uhr: U21 EM-Qualifikation Deutschland - UngarnPressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5220932