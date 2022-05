DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Dr. Selwyn Ho wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) bei Medigene

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg/Martinsried (pta083/12.05.2022/18:35) - Der Aufsichtsrat der Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), einem Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-basierten Krebstherapien konzentriert, hat heute mit Wirkung zum 25. Juli 2022 Dr. Selwyn Ho als Vorstandsmitglied bestellt und zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) bei Medigene ernannt. Er hat die Bestellung und Ernennung angenommen.

Daraus resultierend wird Prof. Dolores Schendel zum Ablauf des 24. Juli 2022 als Vorstandsvorsitzende zurücktreten und sich voll auf ihre Aufgaben als Wissenschaftsvorstand (CSO) und Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Medigene konzentrieren.

Aussender: Medigene AG Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Medigene PR/IR Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

