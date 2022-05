Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar wird das Wachstum der einzigartigen SaaS-Lösung beschleunigen, die unvergleichliche Transparenz und zeitsparende Einblicke in private Unternehmen bietetGain.pro (https://gain.pro/), der Marktintelligenz- und Software-Innovator, der ein völlig neues Niveau an Einblicken in private Unternehmen bietet, hat nach seiner jüngsten Finanzierungsrunde einen Meilenstein von 10 Millionen US-Dollar an Investitionen erreicht.Dieses zusätzliche Kapital wird die derzeitige Wachstumsdynamik des Unternehmens von mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr beschleunigen, die globale Abdeckung von Privatunternehmen ausweiten und gleichzeitig zusätzliche Investitionen in neue Produktfunktionen ermöglichen. Das Unternehmen hat die traditionell manuellen Arbeitsabläufe in den Bereichen Private Equity und M&A durchbrochen und arbeitet eng mit führenden Investoren und Beratern zusammen, um ihre digitalen Deal-Sourcing-Methoden zukunftsfähig zu machen.Gain.pro hat es sich zur Aufgabe gemacht, Anlegern einen schnelleren, genaueren und kritischeren Einblick in die privaten Unternehmen der Welt und ihre Märkte zu geben. Die Lösung nutzt die Automatisierung, um die mühsame Arbeit des Zusammentragens und Analysierens von Daten aus zahlreichen Quellen zu beseitigen.Die digitale Lösung von Gain.pro bietet eine einzigartige Kombination aus modernster Software, Datentechnik und Fachwissen im Finanzbereich und ermöglicht es Branchenexperten, für sie relevante Privatunternehmen auf eine Weise zu finden, zu verstehen und zu verfolgen, wie es bisher nicht möglich war. Die Kunden können innerhalb von Minuten neue Unternehmen finden und verstehen und sicherstellen, dass ihre eigenen Einträge immer auf dem neuesten Stand sind. Die Plattform setzt Beschaffungstechnologie in großem Umfang ein, kombiniert diese aber mit technologiegestützter Spitzenforschung und eigener Intelligenz. Dies gipfelt in einer Workflow-Automatisierung für die Entdeckung neuer Möglichkeiten, die sowohl von herkömmlichen Anbietern als auch von datenauslesenden Herausforderern nicht erreicht werden kann. Gain.pro hat sich schnell einen guten Ruf für seinen Einblick und seine zeitsparende Genauigkeit erworben und bedient bereits eine Vielzahl von Blue-Chip-Kunden, darunter führende Private-Equity-Investoren, M&A-Berater, Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien.Die neue Finanzspritze stammt von einer Kombination aus der ursprünglichen Investorengruppe, darunter eine Gruppe führender Unternehmen der Branche, und dem Investmentarm eines führenden europäischen Family Office sowie den Gründern, dem Managementteam und den Mitarbeitern von Gain.pro.Frister Haveman, CEO und Mitbegründer von Gain.pro, sagte: "Investoren und Berater benötigen mehr denn je einen umfassenden Einblick in den Privatmarkt. Da wir selbst aus der Branche kommen, brauchten wir wirklich eine bessere Lösung. Mit Gain.pro haben wir das Produkt gebaut, das wir selbst gerne benutzt hätten. Diese Finanzierungsrunde ist ein großer Vertrauensbeweis in unser Team und unsere Strategie, insbesondere weil unsere Investoren auch begeisterte Nutzer der Gain.pro-Plattform sind."Gain.pro CCO und Mitbegründerin Nicola Ebmeyer fügt hinzu: "Diese zusätzliche Investition ermöglicht es uns, sowohl unser Abdeckungsuniversum als auch unsere kommerziellen und technischen Teams aggressiv zu vergrößern. Diese Aufstockung ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unserer Mission, jedem Investor und Berater zu ermöglichen, die für ihn wichtigen Unternehmen zu finden, zu verstehen und zu verfolgen."Informationen zu Gain.proGain.pro hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, die große Unternehmen finden, verstehen und verfolgen wollen.Unsere marktführende SaaS-Plattform kombiniert die beste Technologie, Forschung und Benutzererfahrung, um unseren Kunden einen starken Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Tausende von Nutzern von Großinvestoren wie CVC, Cinven und Bain Capital, M&A-Beratern wie Lazard, Rothschild und Perella Weinberg sowie Beratern wie McKinsey, Bain und BCG nutzen unsere hochmodernen Algorithmen und lokalen Research-Teams, um sich mit Analysen von Privatunternehmen, ausführlichen Berichten in Nischenmärkten und strategischen Einblicken in das PE-Investitionsverhalten zu versorgen - und das alles bei einem branchenführenden NPS von >70.Wir wurden 2018 von einem Team mit Karrieren in den Bereichen Private Equity, Technologie und Beratung gegründet und sind ein schnell wachsendes Remote-Scale-up mit Hubs in Frankfurt, Amsterdam, Paris, London und Warschau.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816073/Gain_pro.jpgPressekontakt:Hayley Goff,+ (4) 1252 727313 ext. 244,hayleyg@whiteoaks.co.ukOriginal-Content von: Gain.pro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163110/5220940