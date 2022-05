Mesa 3 Rugged Tablets, die auf dem Android-Betriebssystem laufen, unterstützen jetzt ein Upgrade auf Android Version 11

BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, May 12, 2022, ein Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, hat heute bekanntgegeben, dass jetzt ein Update für das Betriebssystem 3 Rugged Tablet verfügbar ist, das derzeit auf Android 9 läuft. Android 11 bietet Benutzern mehrere Systemaktualisierungen sowie kontinuierliche Unterstützung für vierteljährliche Betriebssystemaktualisierungen.



Dieses Update ist für Benutzer optional. Alle neuen Mesa 3 Rugged Tablets, die auf Android laufen, werden jetzt mit bereits vorinstalliertem Android 11 an Kunden ausgeliefert.

"Android 11 bietet kontinuierliche Funktions- und Leistungsverbesserungen für unsere Mesa 3 Android-Benutzer", so Jeff Delatore, Mesa 3-Produktmanager bei Juniper Systems, Inc. "Dieses aktualisierte Betriebssystem bietet unseren Benutzern auch einen Weg nach vorne für zukünftige Betriebssystemaktualisierungen, einschließlich Sicherheitsmerkmalen".

Bei der Aktualisierung des Mesa 3 auf Android 11 profitieren Benutzer von den Vorteilen erweiterter Funktionen wie Nearby Share, nativer Bildschirmaufzeichnung und einfacherer anwendungsübergreifender Freigabe großer Datensätze. Auf Unternehmens- und Entwicklerebene können diejenigen, die mehrere Einheiten für große Teams bereitstellen, neue Funktionen nutzen, darunter Arbeitsprofile, vernetzte Arbeits- und persönliche Anwendungen, Standortzugriffsbenachrichtigungen und drahtloses Debugging.

"Bei der Datenerfassung im Feld ist es für unsere Kunden entscheidend, Daten einfach und schnell zu teilen und zu übertragen", so Simon Bowe, Geschäftsführer von Juniper Systems Limited in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich. "Unsere Geräte wurden entwickelt, um eine bessere Erfahrung bei der Datenerfassung zu bieten. Mesa 3 kann dies aufgrund der Betriebssystemaktualisierung bereitstellen. Wir betrachten die Nearby Share-Funktion und das Teilen von Datensätzen über Apps hinweg als äußerst nützliche Tools für unsere Kunden.

Im Januar 2020 brachte das Unternehmen das Mesa 3 Rugged Tablet auf den Markt, das auf Android 9 läuft. Zwei Jahre später ist es immer noch eines der robustesten Android-Tablets auf dem Markt. Juniper Systems ist stolz darauf, beispiellosen Produktsupport anzubieten, indem es Benutzern neue Funktionen und Updates für ihre robusten Handheld-Computer und GNSS-Empfänger zur Verfügung stellt.

Über das Mesa 3 Rugged Tablet mit Android:

Qualcomm Snapdragon Prozessor mit 6 GB RAM

Snapdragon Prozessor mit 6 GB RAM Ganztägige Akkulaufzeit

Wasserdicht und staubdicht nach IP68

Extreme Temperaturbeständigkeit

Ergonomisches Design für minimale Benutzerermüdung

Großes, im Sonnenlicht ablesbares 7-Zoll-Display

Anpassbar mit Branding, Hardwarekonfiguration und Software

Optionale Klasse 1, Div 2-Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche

Um mehr über das Mesa 3 Rugged Tablet mit Android 11 zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite . Weitere Informationen zum Upgrade auf Android 11 finden Sie im Support-Bereich auf unserer Website.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern, GNSS-Empfängern und Kartierungssoftware und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Eisenbahn, Geomatik, Industrie, Umweltwissenschaften, Bergbau, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

