Hannan Metals geht konsequent seinen Weg und die Aktie ist sehr günstig bewertet. Gerade in diesem Marktmassaker sollte man nach tief bewerteten Aktien Ausschau halten!

Liebe Leserinnen und Leser!

Hannan Metals ist auf Kurs und gab ein Update zu den Explorationsprogrammen im Projektgebiet Belen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente in Zentralperu.

Das Erkundungsprogramm zur Entnahme von Bodenproben auf dem Bergrücken von Belen hat zwei große zusammenhängende Kupfer- und Goldbodenanomalien identifiziert, die sich entlang eines 10 km langen Trends erstrecken, der in mehrere Richtungen offen bleibt. Die Bodengeochemie zeigt einen Übergang von einer größeren Kupfer-Gold-Molybdän-Signatur im Porphyr-Stil, die mit Intrusionen aus dem Miozän in Verbindung gebracht wird, zu einer peripheren epithermalen Gold-Antimon-Tellur-Signatur, die typischerweise in einem epithermalen System mit geringer Tiefe über einer Porphyr-Intrusion zu finden ist.

5 Monate an ausgiebigen Feldarbeiten haben vier bedeutende, miteinander verbundene Mineralsysteme identifiziert, von denen jedes innerhalb eines 9 km mal 2 km großen Trends von beträchtlicher Größe und Bedeutung ist. Alle Mineralsysteme weisen starke Anomalien auf, die in verschiedene Richtungen weiter offen sind.

Bei Belen plant Hannan, das aktuelle Bodenprogramm auf dem Kamm auszuweiten, um den gesamten 10 km langen intrusiven Trend mit einem systematischen Rasterprobenprogramm und anschließenden Grabenproben abzudecken. Hannan plant auch eine umfassende magnetische Vermessung aus der Luft über dem Projektgebiet Valiente. Feld- und Sozialteams sind aktiv in dem Gebiet tätig, wobei Hannan die Politik verfolgt, Explorationsaktivitäten nur in Gebieten durchzuführen, die von den lokalen Interessengruppen voll unterstützt werden.

Wenige Tage später verkündet Hannan Metals die Fertigstellung und Einreichung seiner Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) für sein Kupfer-Silber-Projekt Tabalosos East in Peru.

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um die Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru zu ermöglichen. Das Gebiet für die DIA sieht 40 Bohrplattformen vor und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 9 km Länge und 3 km Breite (2.700 Hektar) bei Tabalosos East. Die endgültigen DIA- und sonstigen Genehmigungen werden für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet, damit die Bohrungen auch schon beginnen können.

Neues Cash ist ebenfalls ein guter Katalysator! So bestätigte Hannan Metals Anfang Mai ein neues Jahresbudget vom Joint Venture Partner Japan Oil, Gas and Metals National Corporation in Höhe von 2 Millionen US-Dollar von April 2022 bis März 2023 für das Projekt San Martin. Das Hauptaugenmerk wird auf der Erprobung des Ziels bei Tabalosos East liegen, wo ein Diamantbohrprogramm von bis zu 3.500 geplant ist. Ziel ist es, die Kontinuität der Oberflächenmineralisierung zu testen, die auf einer Länge von 9 Kilometern und 1 Kilometer bei Tabalosos East kartiert und beprobt wurde, und sich auf flach einfallende und subhorizontale Zonen zu konzentrieren. Das zweite Ziel besteht darin, die bekannte Mineralisierung innerhalb und außerhalb des Gebiets Tabalosos East durch systematische Feldarbeiten zu erweitern und Feldaktivitäten auf dem Zielgebiet Gera einzuleiten.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

ANMELDUNG kostenlos zur 9. Deutsche Rohstoffnacht in Stuttgart und Eintritt INVEST 2022 - 20. Mai 2022 17.30 - 22.00 Uhr

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA4969024047,XD0002058432,CA4105841064