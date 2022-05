Der KonoSuba X DanMachi Collaboration Event umfasst für eine begrenzte Zeit Boni, neue Prämien und Bosse, plus DanMachi Character Recruits

Heute kündigte der führende Spieleverleger Nexon an, dass das kostenlos spielbare Mobile RPG KonoSuba: Fantastic Days sich für einen zeitlich begrenzten Crossover-Event vom 26. Mai bis 9. Juni mit den beliebten Light Novel- und Manga-Serien, DanMachi, zusammenschließen wird. Die Anime-Welten von KonoSuba: Fantastic Days und DanMachi prallen in einer brandneuen fantastischen Begegnung aufeinander!

Bei DanMachi begibt sich ein naiver Abenteurer namens Bell Cranel aus der Stadt Orario auf eine gefährliche Mission in die kerkerartigen Katakomben unterhalb der Stadt, um gegen Monster und eine geheimnisvolle Macht zu kämpfen. Unterwegs trifft Bell auf Hestia, eine einsame Göttin und auf Ais Wallenstein, eine mächtige Schwertkämpferin, sowie auf weitere neue Freunde, die ihm als Führer durch den gefährlichen Kerker dienen. Die Kooperation von KonoSuba: Fantastic Days X DanMachi bietet Konofans die einzigartigen Charaktere und Storylines aus der Welt von Axel und Orario.

Konofans können sich zwischen dem 12. und 25. Mai hier vorregistrieren. Nach der Registrierung können die Spieler sich Sonderprämien verdienen, wenn sie an folgenden Veranstaltungen auf der Seite:

"Vorregistrieren für das Abenteuer!" teilnehmen: Je höher die Anzahl der kumulativen Vorregistrierungen, desto höher sind die Prämien für alle Spieler! Die Spieler können diese Prämien vom 12. bis 25. Mai für jeden im Spiel erreichten Meilenstein erhalten.

Je höher die Anzahl der kumulativen Vorregistrierungen, desto höher sind die Prämien für alle Spieler! Die Spieler können diese Prämien vom 12. bis 25. Mai für jeden im Spiel erreichten Meilenstein erhalten. Countdown-Bonus : Vom 21. bis 25. Mai täglich zusätzliche 300 Quartz als Countdown-Bonus.

: Vom 21. bis 25. Mai täglich zusätzliche 300 Quartz als Countdown-Bonus. Anmelde-Boni: In den zwei Wochen vom 26. Mai bis 9. Juni werden jeden Tag spezielle Zusammenarbeits-Event-Anmelde-Boni vergeben, einschließlich zwei 4? garantierte Recruit-Tickets, ein kostenloses 10x Recruit-Ticket und viele weitere Prämien!

Zu den KonoSuba: Fantastic Days X DanMachi Events gehören:

Goddess Rivalry: DanMachi's Göttin, Hestia, kämpft in einer neuen Mission und Story gegen Konosubas Aqua!

Göttin, Hestia, kämpft in einer neuen Mission und Story gegen Aqua! Panel-Missionen : Bei diesem Kooperations-Event wird auch eine neue und einzigartige Funktion vorgestellt, die beim Abschluss von Missionen diverse Objekte und neue Steine verleiht.

: Bei diesem Kooperations-Event wird auch eine neue und einzigartige Funktion vorgestellt, die beim Abschluss von Missionen diverse Objekte und neue Steine verleiht. Auf Spieler, deren gemeinsames Ziel und gemeinsamer Erfolg von der Anzahl von Niederlagen des neuen Bosses, Minotaur, abhängt, warten neue universelle Missionen

Ein herausfordernder neuer Kerker lockt mutige Abenteurer an!

KonoSuba: Fantastic Days wird von Nexon in Zusammenarbeit mit dem KonoSuba-Publisher Kadokawa veröffentlicht und wurde von Sumzap entwickelt. ©2019 N·K/K/KMP ©Sumzap, Inc. ©NEXON Alle Rechte vorbehalten. ©FO-SBCr/D4

Um alle aktuellen Infos zu KonoSuba: Fantastic Days zu erhalten, besuchen Sie die Seite Google Play oder App Store und folgen Sie @PlayKonoSuba auf Instagram und Twitter!

Über DanMachi

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (Ist es falsch, zu versuchen, in einem Kerker Frauen anzumachen?) (auch kurz als DanMachi bekannt) basiert auf dem leichten Roman von Fujino Omori mit gleichem Titel, von dem insgesamt mehr als 12 Millionen Ausgaben verkauft wurden. Die Geschichte handelt vom unbedarften Bell Cranel und seinem Wachstum, während er durch eine riesige Stadt namens Orario streift und das massive Labyrinth "Dungeon (Kerker)" erforscht, das sich unterhalb der Stadt verbirgt.

Über KonoSuba: Fantastic Days konosuba.nexon.com

Basierend auf der beliebten Anime-Serie "KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!" ist KonoSuba: Fantastic Days ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. In dem Spiel spielt man mit den Lieblingscharakteren der Fans, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Das Spiel folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet spezielle Charaktere, die exklusiv für das Spiel kreiert wurden. Das bereits im letzten Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastic Days war ein großer Erfolg und erhielt Anerkennung von den Gamern und Lob von den KonoSuba-Fans.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

