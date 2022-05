Fluence, ein international führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, verkündete heute seine Partnerschaft mit Tomerel, einem Tomatenzüchter mit Sitz in Antwerpen, Belgien. Zusammen rüsteten die Unternehmen die Hälfte der Gewächshäuser von Tomerel von Natriumdampf-Hochdrucklampen (high-pressure sodium, HPS) auf LEDs um, was zu einer 40%-igen Steigerung der Lichtintensität bei einer gleichzeitigen Senkung des Energiebedarfs um 5 führte.

Tomerel ist ein Familienbetrieb mit mehreren Generationen, der von CEO und Co-Owner Jelle de Ryck, dem Sohn der Gründer Els und Eric, geführt wird. Tomerel spezialisiert sich auf den Anbau von Tomaten im Gewächshaus, wobei der Schwerpunkt auf Kirschtomaten am Rebstock liegt. Ebenso wie viele andere Erzeuger in der Region hat auch Jelle de Ryck die Anlage seiner Familie mit zusätzlichen HPS-Leuchten ausgebaut. Doch als Jelle die Lichtleistung und den Energieverbrauch des Gewächshauses maximieren wollte, entschied er sich für die moderne LED-Technologie von Fluence.

"Als wir einen Partner für unsere Nachrüstung der Beleuchtung suchten, wollten wir nicht nur Lampen sondern ein Team, das uns von der Installation bis zur Ernte strategisch begleiten kann. Fluence lieferte uns diesen Service, und sogar noch mehr", so Jelle.

Nach der Installation der Oberlichtlösung VYPR 3p von Fluence wurden die ehemals kritischen Einschränkungen der Beleuchtungsstrategie des Betriebs zu Möglichkeiten, die Erträge zu steigern und die Energiekosten zu reduzieren. Gewöhnliche HPS-Leuchten erzeugen übermäßige Wärme und bieten unflexible Spektraloptionen. Die LEDs von Fluence hingegen arbeiten kühler und verwenden ein effizienteres Spektrum. Vor dem Hintergrund der explodierenden Energiepreise in der Region konnte Tomerel durch die geringere Belastung des HVAC-Systems des Gewächshauses in Verbindung mit der insgesamt effizienteren Energienutzung der LEDs den Stromverbrauch senken und zugleich das Lichtniveau erhöhen.

"Die Technologie von Fluence hat uns in vielerlei Hinsicht Erfolg gebracht. Durch Einsparungen bei der Elektrizität konnten wir 25 mehr Energie an das Netz zurückverkaufen und auch unseren Gasverbrauch um 5 reduzieren. Die Pflanzen gedeihen auch unter LED-Leuchten. Wir verzeichnen eine bessere Qualität und Produktion während der Wintermonate, eine höhere Stammdichte und eine verbesserte Translokation des Zuckers bei Nacht", fügt Jelle hinzu.

Tomerel hat in enger Absprache mit dem technischen Team von Fluence eine PhysioSpec-DUAL-R9B-Spektralstrategie eingeführt, um der Pflanzeneffizienz entgegenzukommen. Durch diese Strategie konnte Tomerel die Energiezufuhr um 5 senken und gleichzeitig die Lichtmenge um 40 erhöhen, wodurch die Anbaubedingungen für die Tomatenkulturen von Tomerel verbessert wurden. Folglich steigerte Tomerel seinen Ertrag um mehr als 5%, obwohl die Anlage während der Wintersaison 5 weniger natürliches Licht erhielt. Nach der Umrüstung verzeichnete Tomerel auch einen Anstieg des Gesamtgewichts der Früchte.

"Es ist faszinierend, Landwirte wie Tomerel dabei zu beobachten, wie sie innovative, intelligente Anbauentscheidungen bezüglich der Energienutzung treffen", sagte Timo Bongartz, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Fluence. "Das Team von Tomerel spart wo immer möglich Energie und optimiert seine Anlage dahingehend, dass es Energie an das Stromnetz zurückverkaufen kann. Und all das, ohne Abstriche bei der Qualität der Pflanzen zu machen. Fluence freut sich, Tomerel beim Betrieb eines zukunftssicheren Gewächshauses unterstützen zu können."

Mit der Technologie von Fluence konnte das Tomerel-Team zu Spitzenzeiten 25 mehr des durch Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Stroms des Gewächshauses an das Netz zurückverkaufen und 5 des gesamten Gasverbrauchs einsparen.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenzucht und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Division Digital Solutions von Signify. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

