The following instruments on XETRA do have their first trading 13.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2022Aktien1 US2288951088 CRYO-CELL International Inc.2 SE0017766868 OEM International AB RED. B3 US6990022005 Parade Technologies Ltd. GDR4 SE0017858962 Paynova AB BTU5 US98421V1061 Xero Ltd. ADR6 US98586F1021 Yidu Tech Inc. ADR7 US46655E1001 Dakota Gold Corp.8 KYG5252B1023 Keymed Biosciences Inc.9 US92858D2009 Vodacom Group Ltd. ADR10 SE0017486889 Atlas Copco AB A11 SE0017486897 Atlas Copco AB B12 JE00BNNMKT29 Serinus Energy PLC13 SE0017911233 Transferator AB A14 SE0017911241 Transferator AB BAnleihen1 FR001400AF72 Orange S.A.2 FR001400ADP1 UNEDIC3 US446150AL81 Huntington Bancshares Inc.4 DE000DD5AZ98 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 EU000A3K4DJ5 Europäische Union6 FI4000522974 Oma Säästöpankki Oyj7 US857477BU67 State Street Corp.8 XS2480958904 Volvo Treasury AB9 XS2475919663 AB Electrolux10 AU3CB0289221 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.11 US14913R2V87 Caterpillar Financial Services Corp.12 DE000A3K5G19 TRATON Finance Luxembourg S.A.13 XS2481498173 Unilever Finance Netherlands B.V.14 XS2481498256 Unilever Finance Netherlands B.V.