NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 430 auf 360 Franken gesenkt. Analyst Peter Welford begründete sein neues Anlagevotum mit den jüngsten Rückschlägen des Pharmakonzerns im Bereich Onkologie bei den Medikamentenkandidaten Tiragolumab und Giredestrant. Roche sei dennoch nach wie vor ein defensiver Qualitätswert unter den großen europäischen Pharmaunternehmen, betonte er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig hält er aber die Papiere der Konkurrenten GlaxoSmithKline oder Novartis für aussichtsreicher./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 12:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:01 / ET

