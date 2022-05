DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ING - Die ING Deutschland richtet in einem Pilotprojekt die Bepreisung im Devisenhandel nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Die Preisgestaltung soll demnach nicht mehr allein von internen Bonitäts- und Rentabilitätskennziffern der Unternehmenskunden abhängen, sondern zusätzlich von aktuellen Aspekten bezüglich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG), teilte die ING mit. Dafür sei ein Modell entwickelt worden, um die ESG-Entwicklung jedes Firmenkunden zu messen. (Börsen-Zeitung)

KNORR BREMSE - Der designierte Knorr-Bremse-Aufsichtsratschef Reinhard Ploss sieht den Bahn- und Lkw-Bremsenhersteller vor "großen Herausforderungen, etwa durch die geopolitischen Veränderungen und die Digitalisierung". Das MDAX-Unternehmen müsse dafür "technisch, strategisch, aber vor allem auch organisatorisch geeignet aufgestellt werden", sagte Ploss. Der frühere Chef des Halbleiterkonzerns Infineon soll am 24. Mai auf der Knorr-Bremse-Hauptversammlung zum neuen Aufsichtsratschef bestellt werden. (Börse Online)

FIONEER - Die Hasso Plattner Foundation (HPF) steuert auf einen Ausstieg aus ihrer umstrittenen Beteiligung an der SAP-Abspaltung Fioneer zu. "Wir sind in der Schlussphase mit verschiedenen Investoren und gehen davon aus, dass wir zeitnah erste Ergebnisse sehen", sagte Herbert Heitmann, HPF-Sprecher. SAP steht als börsennotiertes Unternehmen unter Rechtfertigungsdruck: Auf der Hauptversammlung am Mittwoch dürften Investoren Fragen zu Interessenskonflikten stellen wie auch die schwer nachvollziehbare Bewertung des Joint-Ventures ansprechen. (Handelsblatt)

DELIVEROO - Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat eine Einigung mit der Gewerkschaft GMB für seine 90. 000 selbständigen Fahrer erzielt. "Dieser Deal ist der erste dieser Art in der Welt", sagte der GMB-Beauftragte Mick Rix. Den Fahrern sei es dadurch möglich, in Tarifverhandlungen zu treten und Zuschüsse auszuhandeln. Aktuell verdienen Deliveroo-Fahrer den Mindestlohn plus Kosten. Die Arbeitsverhältnisse in der sogenannten "Gig"-Economy, in der Aufträge kurzfristig vergeben werden, stehen seit einiger Zeit in Misskredit und wurden bereits vor Gerichten rund um den Globus angefochten. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2022 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.