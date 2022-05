NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Varta nach Quartalszahlen von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Batterieherstellers entsprächen der Unternehmensplanung sowie den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu komme der bestätigte Ausblick. Der Kostendruck dürfte im weiteren Jahresverlauf allerdings nicht nachlassen und bedrohe die Ergebnisdynamik. Deshalb reduzierte er seine Umsatz- und Ebitda-Prognosen für 2022./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0TGJ55

VARTA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de