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PR Newswire
13.05.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

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Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.353100 USDIE00BJXRZ273
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RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.340000 USDIE00BLRPQH31
12 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.722300 USDIE00BLRPQJ54

12 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.969400 USDIE00BLRPRR04

12 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.043600 USDIE00BLRPRQ96

12 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.825700 USDIE000HJV1VH3

12 May 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.000500 USDIE000QRNAC66

12 May 2022
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© 2022 PR Newswire
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