Der deutsche Leitindex hat gestern nach zwei Gewinntagen in Folge einen Rücksetzer erlebt. Schon zu Handelsbeginn ging es deutlich nach unten. Am Nachmittag machte er dann einen Großteil seiner Verluste wett und schloss bei 13.739 Zählern. Marktidee: EUR/USD Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar im Januar 2021 ein Mehrjahreshoch ausgebildet. Seitdem geht es nach unten. Gestern markierte der Kurs ein neues Verlaufstief. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine ultralangfristige Unterstützung aus dem Jahr 2017 in den Fokus. Aufgrund der überverkauften Lage wird allerdings eine Erholungsbewegung immer wahrscheinlicher.