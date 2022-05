Trotz eines leichten Umsatzrückgangs hat man im ersten Quartal operativ mehr verdient und dabei auch die Analystenprognose übertroffen. Der Umsatz fiel um 2,3 Mio. auf 616,8 Mio. Euro. Das EBITDA legte jedoch um 9,2 Mio. auf 118 Mio. Euro zu. Analysten hatten nur mit 111 Mio. Euro gerechnet. Den freien Cash-Flow gab FREENET mit 62,7 Mio. Euro an, ein Plus von 3,3 Mio.. Unter dem Strich erzielte FREENET in den ersten drei Monaten 2022 ein adjustiertes Konzernergebnis von 62,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 49,8 Mio. Euro). Entsprechend steigt das adjustierte Ergebnis je Aktie auf 0,53 Euro (Vorjahresquartal: 0,40 Euro). Dank der guten Quartalsergebnisse und der weiterhin positiven Erwartungshaltung für das Gesamtjahr 2022 bestätigte der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach rechnet der Vorstand mit einem Anstieg des EBITDA auf eine Bandbreite von 450 bis 470 Mio. Euro und einer Steigerung des freien Cash-Flow auf 230 bis 250 Mio. Euro. Auch die im November 2021 vorgestellte mittelfristige finanzielle Ambition mit einer avisierten Steigerung des EBITDA auf mindestens 520 Mio. Euro bzw. des Free Cashflow auf über 260 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025 hat weiterhin Bestand.



